Seilbahn gegen den Verkehrskollaps

Start- und Schlüsselpunkt für das Projekt wäre der Bahnhof Ebelsberg im Süden von Linz. Auf hohen Stützen, die eine Spannweite der Seile von bis zu einem Kilometer zulassen, soll die Bahn dann zum Werksgelände der Voestalpine und über den Bahnhof Franckstraße und die Industriezeile bis zur Hafencity führen. Von dort wäre ein letzter 1,7 km langer Abschnitt zum Pleschinger See geplant.

Nur vage seien bisher Gespräche über Kostenbeteiligungen mit Bund und Land verlaufen, so Stadtrat Hein, der nun intensivere Gespräche führen will. Vor allem das Grazer Projekt „Mur-Seilbahn“, für das der Bund eine massive Beteiligung in Aussicht stellte, macht die Linzer hellhörig. Daran angelehnt könnten der Bund 50 Prozent und Stadt und Land je 25 Prozent zu 70 Mio. Euro übernehmen. Große Hoffnungen setzt Hein in FPÖ-Verkehrsminister Norbert Hofer. Er hat für 2020 einen Budgettopf für die Infrastruktur in den Zentren außerhalb Wiens angekündigt.

Zweites Projekt Vorerst nur in den Köpfen und in Plänen Linzer Unternehmer und Visionäre schwebt noch ein zweites attraktives Seilbahnprojekt: Eine Stadtseilbahn zwischen markanten Kultur- und Eventzentren der Stadt soll vor allem den Tourismus beflügeln – der Verein „Keplarium“ will rund um das Jubiläum des großen Astronomen Johannes Kepler die „Planetenseilbahn“ über Linz schweben lassen.

Die Investitionskosten für einen ersten Ring der Seilbahn, deren 48 Gondeln Planeten gleichen sollen, werden auf 30 bis 35 Millionen Euro geschätzt. In der ersten Ausbaustufe sollen der Schlossberg, das Hauptplatz-Tor bei der Nibelungenbrücke, das Lentos-Museum und das Brucknerhaus sowie am nördlichen Donauufer das Ars Electronica und der Urfahraner Marktplatz miteinander verbunden werden.

Betreiber Erich Gattringer beklagt zwar, dass zwei große Investoren ausgefallen seien, kündigt aber noch bis Weihnachten eine große öffentliche Präsentation an. Im Rathaus Linz hat man von dem Privatprojekt schon seit einem Jahr nichts gehört, so Stadtrat Markus Hein.