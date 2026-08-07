Die anhaltende Hitze und Trockenheit in Europa hat den Wasserstand der Donau so stark sinken lassen, dass an vielen Orten Relikte aus der Vergangenheit und vermisst Geglaubtes auftaucht. In Budapest etwa wurden die Überreste von zwei Wehrmachtssoldaten, ein Motorrad sowie Tellerminen freigegeben.

Mitarbeiter des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge hätten die Gebeine der Soldaten exhumiert, teilte der Volksbund mit. Wegen der entdeckten 35 Tellerminen zur Panzerabwehr sei auch der Kampfmittelräumdienst im Einsatz gewesen.