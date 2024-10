Das mehrtägige Diwali-Fest, in dessen Mittelpunkt der Sieg des Guten über das Böse steht, hat im Hinduismus eine große Bedeutung. Es wird unter anderem in asiatischen Ländern wie Sri Lanka, Nepal, Malaysia und Singapur gefeiert.

Die kältere Jahreszeit bringt viele leuchtende Feste mit sich: Laternenfest, Weihnachten und auch Diwali, das indische Lichterfest - quasi ein Pendant zu den westlichen Festen. Doch was genau ist Diwali und wie wird es gefeiert?

In diesem Jahr fällt das Fest auf den 31. Oktober, also auf Halloween - man verkleidet sich zwar nicht, aber Wohnungen und Häuser werden mit Lichterketten geschmückt. Süßigkeiten werden verteilt, traditionelle Öllampen angebracht, und weil Diwali auch das Neujahrsfest der Hindus ist, gibt es das gleiche wie an Silvester: Feuerwerk.

Aufgrund der starken Luftverschmutzung wird es in Neu-Delhi in diesem Jahr allerdings kein Feuerwerk geben, wie es in den vergangenen Jahren der Fall war, da ein Verbot verhängt wurde.