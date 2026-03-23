26-Jähriger stiehlt Auto samt Baby vor Hort – Video zeigt Vorfall

Am vergangenen Donnerstag ließ eine Mutter in São Paulo, Brasilien, ihr zwei Monate altes Baby nur wenige Sekunden unbeaufsichtigt im Auto, um ihre siebenjährige Tochter von der Nachmittagsbetreuung abzuholen. In dieser kurzen Zeit stieg ein unbekannter Mann in das Fahrzeug und fuhr mit dem Säugling davon.

Dieb flieht mit Auto und Säugling Überwachungskameras, die sich an der Straße des Horts befanden, zeigen, wie die Frau ihr rotes Auto direkt vor dem geöffneten Tor zur Nachmittagsbetreuung parkt, anschließend aussteigt und nur knapp zwei Meter vom Fahrzeug entfernt zu der Tür geht, um ihre Tochter abzuholen. Kurz darauf geht ein Unbekannter zur Fahrertür, öffnet sie und steigt ein.

Als sich die Mutter mit ihrem Kind an der Hand wieder zum Auto dreht, legt dieses zunächst den Rückwärtsgang ein, bevor der Mann damit davonfährt. Die verzweifelte Frau informiert unverzüglich die Betreuer des Horts und rennt dem Fahrzeug hinterher, doch das Auto ist bereits außer Sichtweite.

Baby blieb unverletzt Wie RTL unter Berufung auf Reuters berichtet, machte der Täter kehrt, da er sich in einer Sackgasse befand. Dabei brachte er sowohl die Mutter als auch einen Mitarbeiter der Nachmittagsbetreuung, die beide versuchten, das Auto aufzuhalten, in Gefahr. Die Polizei fand das Fahrzeug mit dem zwei Monate alten Baby schließlich wenige Kilometer vom Tatort entfernt. Der Säugling wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht und blieb unverletzt.

Täter festgenommen Wie die Beamten mitteilten, ließ der 26-jährige Verdächtige das Auto aufgrund des dichten Verkehrs zurück. Er floh zu Fuß, konnte jedoch von Passanten festgehalten und anschließend von der Polizei festgenommen werden. Laut Balanço Geral war der Dieb bereits vorbestraft.