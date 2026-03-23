Ein Sportler im Mandley Park im britischen Salford hat am Freitag einen Polizeigroßeinsatz ausgelöst. Spaziergänger hatten den Mann wegen seiner auffälligen Fitnessausrüstung als verdächtig gemeldet.

Wie die Tageszeitung Manchester Evening News berichtet, ereignete sich der Vorfall am 20. März zur Mittagszeit im Stadtteil Broughton, in dem eine größere orthodox-jüdische Gemeinschaft lebt. Nur wenige Kilometer entfernt befindet sich die Synagoge Heaton Park Hebrew Congregation , die im vergangenen Oktober Ziel eines Terroranschlags war.

Gegen 11:52 Uhr ging bei der Polizei die Meldung über einen "verdächtigen Mann" ein. Er trug eine graue Sporthose, Turnschuhe, ein weißes T-Shirt und darüber eine schwarze, gepolsterte Weste mit auffälligen Ausbuchtungen. Daraufhin kam es zu einem Großaufgebot der Einsatzkräfte: Bewaffnete Polizisten umstellten den Mann , der sich im Freiluft-Fitnessbereich nahe dem Spielplatz befand.

Nur wenige Minuten später verbreiteten sich Bilder und Videos in den sozialen Medien . Sie zeigten den Mann bäuchlings am Boden, während ein Polizeihubschrauber über dem Einsatzgebiet kreiste. Schnell machten die Gerüchte die Runde, es handle sich um einen möglichen Attentäter mit Sprengstoffweste.

Es stellte sich jedoch rasch heraus, dass es sich um einen Familienvater in seinen 40ern handelte, der lediglich mit einer Gewichtsweste trainierte. Auch ein mitgeführtes Springseil war von Passanten fälschlicherweise für Drähte gehalten worden.

"Handelte sich um einen Fehlalarm"

In einer Stellungnahme der Polizei von Greater Manchester erklärte diese laut Manchester Evening News: "Die Beamten trafen ein und stellten schnell fest, dass die Person beim Training in einem Outdoor-Fitnessstudio eine Gewichtsweste trug und ein Springseil bei sich hatte. Es handelte sich um einen Fehlalarm, und es besteht keine Gefahr für die Allgemeinheit."

Auch der Jüdische Repräsentantenrat von Greater Manchester äußerte sich zu dem Vorfall: "Glücklicherweise hat sich dies als Fehlalarm herausgestellt, und es besteht keine Gefahr für unsere Gemeinde. Dieser Vorfall verdeutlicht die große Besorgnis, der sich jüdische Menschen derzeit weltweit ausgesetzt sehen."