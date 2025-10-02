Angriff bei Synagoge in Manchester: Mehrere Verletzte

Bei einem mutmaßlichen Angriff nahe einer Synagoge in der nordenglischen Stadt Manchester sind am Donnerstag nach Angaben der Polizei vier Menschen verletzt worden. Die herbeigerufenen Beamten schossen den mutmaßlichen Täter nieder, wie die Polizei der Region Manchester auf der Plattform X mitteilte. Der Mann sei mit einem Auto in Fußgänger gefahren. Auch habe es einen Stichwaffenangriff gegeben.

Der Vorfall ereignete sich demnach an der Heaton Park Hebrew Congregation Synagogue im Stadtteil Crumpsall im Norden von Manchester. Zum Zustand der Opfer war zunächst nichts bekannt.

Der Rettungsdienst teilte mit, er sei vor Ort und prüfe die Lage in Zusammenarbeit mit den anderen Einsatzkräften. Der Bürgermeister von Manchester, Andy Burnham, sprach von einem ernsten Vorfall. Er rief die Bevölkerung im Sender BBC auf, die Gegend zu meiden. Zugleich versicherte er, die unmittelbare Gefahr scheine vorüber zu sein, da die Polizei sehr schnell gehandelt habe.