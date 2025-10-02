König Charles schockiert über Angriff vor Synagoge

Nach dem Angriff vor einer Synagoge in Manchester am höchsten jüdischen Ferietag Jom Kippur mit zwei Todesopfern hat sich der britische König Charles III. entsetzt gezeigt. Er und Königin Camilla seien "zutiefst schockiert und betrübt von der Nachricht über den furchtbaren Angriff in Manchester, vor allem an so einem bedeutenden Tag für die jüdische Gemeinschaft", zitierte die britische Nachrichtenagentur PA eine Mitteilung des Palasts. Ihre Gedanken und Gebete seien bei all denen, die von dem entsetzlichen Vorfall betroffen seien.