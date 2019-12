Die Bill Gates Stiftung bekommt neuen Chef

Nachfolger Mark Suzman wurde in Südafrika geboren. Vor seiner Arbeit für die Stiftung war Suzman in mehreren Positionen für die Vereinten Nationen tätig, darunter Senior Advisor for Policy and Strategic Communications im Büro des Generalsekretärs Kofi Annan und Policy Director des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen. Zuvor arbeitete er als Korrespondent für die Financial Times in Johannesburg, London und Washington D.C. Suzman trägt einen Doktortitel der internationalen Beziehungen der Universität Oxford, an der er im Rahmen eines Rhodes-Stipendiums studierte.



Die Bill & Melinda Gates Foundation wird von der Überzeugung geleitet, dass jedes Leben gleich wertvoll ist, und arbeitet daran, allen Menschen dazu zu verhelfen, ein gesundes, produktives Leben zu führen. In Entwicklungsländern konzentriert sich die Stiftung darauf, die Gesundheit der Menschen zu verbessern und ihnen die Chance zu geben, sich selbst aus dem Hunger und der extremen Armut zu befreien. In den Vereinigten Staaten hat die Stiftung das Ziel, sicherzustellen, dass alle Menschen - insbesondere diejenigen mit den geringsten Ressourcen - Zugang zu den nötigen Chancen erhalten, um in der Schule und im Leben erfolgreich zu sein. Der Sitz der Stiftung befindet sich in Seattle, Washington. Angeführt wird sie von CEO Sue Desmond-Hellmann und Co-Chair William H. Gates Sr. unter der Leitung von Bill und Melinda Gates und Warren Buffett.