Die beste Luftqualität hat in Österreich Klagenfurt

Ganz vorne im Ranking liegen Orte im dünn besiedelten Schweden und Finnland. Wien liegt im guten Schnitt und hat die zweitbeste Wertung grün. Die beste österreichische Stadt vist Klagenfurt auf Platz 52.



Das schwedische Umea und Tampere in Finnland haben die sauberste Luft in Europa. Auch in Funchal auf der portugiesischen Insel Madeira, in Estlands Hauptstadt Tallinn sowie im norwegischen Bergen ist die Feinstaubbelastung in den vergangenen beiden Jahren besonders gering gewesen.

Internethinweis: https://airindex.eea.europa.eu

Für die Übersicht bewertete die im dänischen Kopenhagen ansässige EU-Behörde die Belastung mit Feinstaub (PM2.5) in 323 europäischen Städten in 26 EU-Ländern sowie Island, Norwegen und der Schweiz. 127 der Städte wird dabei eine gute Luftqualität bescheinigt.



Bei 123 gilt die Belastung als moderat wie zum Beispiel in Wien, wo sich die Luftqualität auch dank der Pandemie stark verbessert hat. In den restlichen 73 gilt sie als schlecht oder sehr schlecht. Die Schlusslichter des Rankings befinden sich in Polen und Norditalien.

Barcelona und Mailand abgeschlagen

Unter den Hauptstädten schneidet Stockholm mit Rang neun am besten ab, dicht gefolgt von Helsinki (Platz 11). Auf den hintersten Rängen finden sich Bukarest (263), Barcelona (264), Warschau (269) und Mailand (303).



Wie bereits Ende 2020 aus einem EEA-Bericht hervorgegangen war, hat sich die Luftqualität in Europa im Laufe des vergangenen Jahrzehnts unter anderem wegen Emissionsverringerungen in Verkehr und Energieversorgung spürbar verbessert. Das hat dazu geführt, dass im Vergleich von 2009 zu 2018 knapp 60.000 weniger Menschen pro Jahr vorzeitig durch die Belastung mit Feinstaub gestorben sind.