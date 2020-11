Deutschland: Mann sticht Menschen nieder, Gründe unklar

Viele Fragen offen

Der Vorfall ereignete sich den Angaben zufolge in einem Mehrfamilienhaus im Ortsteil Marienviertel. Gegen 19.00 Uhr seien mehrere Notrufe von direkten Nachbarn aus dem Haus abgesetzt worden. Der Polizeieinsatz sei gegen 23.42 Uhr beendet gewesen. Ob der mutmaßliche Täter der Polizei zuvor schon aufgefallen war, war zunächst ebenfalls unklar.

In der Nacht zum Freitag waren auch viele weitere Fragen noch offen - etwa die Frage, welches Motiv der Mann für seine Tat hatte und welche Szenen sich am Abend in dem Haus abspielten. Gegenstand der Ermittlungen war auch, was für eine Art Waffe der Mann bei seinem Angriff benutzte. Auch zum gesundheitlichen Zustand der Opfer lagen keine neuen Informationen vor.