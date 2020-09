Deutscher Virologe will neue Einordnung von Infektionszahlen

Zwar steige die Zahl der positiv getesteten Menschen in Deutschland und Europa signifikant an, gleichzeitig gebe es aber kaum eine Zunahme der Todeszahlen, so Streeck. Am Samstag meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) 948 neue Infektionen in Deutschland, womit sich die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle demnach auf 259.428 erhöht hat. Die Zahl der Todesfälle sei um zwei auf 9349 gestiegen, teilte das RKI mit.