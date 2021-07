Der Quiz-Millionär, der 260. Versuche für den Jackpot benötigte

Der Weg von Pablo Díaz zum Millionär in der mit durchschnittlich 4,1 Millionen Zusehern populärsten TV-Sendung Spaniens hatte am 26. Juni 2020 begonnen, also vor mehr als einem Jahr. Ziel der Quizshow ist es, in einem Duell 25 Begriffe zu lösen, die mit dem jeweiligen Buchstaben beginnen oder ihn im Wort enthalten. Dabei tickt die Uhr. Will man eine Frage zurückstellen lassen, ruft man „Pasapalabra“ – und der Gegner ist an der Reihe.