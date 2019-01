Popeye: Der Mann, der uns den Spinat schmackhaft machte, wird 90

„Iss deinen Spinat auf und du wirst so stark wie Popeye“ – rund um den Erdball hörten und hören Kinder diese Worte – die Wirtschaft freute sich. Allein in den USA soll der Spinatverkauf um ein Drittel gestiegen sein, als die Comic-Legende Popeye die Cartoons im Sturm eroberte.

Genau 90 Jahre ist es her, dass der tätowierte Seemann seinen ersten Auftritt in der Comic-Reihe „Thimble Theatre“ hatte, in der er es bald zur Hauptfigur brachte. „Bist du ein Seemann?“, fragt ihn Castor Oyl, der Bruder von Popeyes späterer Freundin Olive Oyl (im Deutschen Olivia, Anm.). „Denkst du, ich bin ein Cowboy?“, fragt Popeye trocken zurück und wird daraufhin für ein Abenteuer angeworben.