Die sensationelle Notwasserung an einem kalten Wintertag vor zwölf Jahren auf dem Hudson River in New York, die 154 Passagieren eines Airbus 320 das Leben rettete, hat ihn zum weltweit bewunderten Helden des Alltags gemacht.

Funkt der US-Senat nicht noch dazwischen, wird Chesley „Sully“ Sullenberger sein Wissen um die Luftfahrt demnächst im Auftrag von US-Präsident Joe Biden als Botschafter in der „International Civil Aviation Organization“ einsetzen.