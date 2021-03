Der „Bitcoin“ aus der kleinen Stadt in Spaniens Süden

„Das ist kein Protektionismus. Es geht um Kundenbindung, wie bei Gutscheinen, die man zum Einkauf erhält.“ Rund 600 Familien können ihre öffentlichen Hilfsgelder in Höhe von einmaligen 50 bis 200 Euro ausschließlich in lokalen Geschäften ausgeben. Mit dem „Elio“, welcher eins zu eins dem Euro entspricht, zahlen sie 50 Prozent des Preises. Die anderen 50 Prozent müssen sie in Euro bezahlen. So will man dem heimischen Handel in der Corona-Krise helfen.

Im Ranking der Länder der Eurozone hat Spanien am wenigsten öffentliche Gelder mobilisiert, um der Wirtschaftskrise zu begegnen. Gerade einmal 1,3 Prozent des BIPs hat die Regierung laut EZB eingesetzt. Österreich dagegen ist auf Platz zwei mit mehr als 6 Prozent. Vor allem an den Bekleidungsgeschäften hängen die Plakate mit der Elio-Ankündigung.

In der Boutique von Maria Jose haben schon sieben Leute mit dem digitalen Geld bezahlt. Das Rathaus habe die Besitzerin um die Weihnachtszeit angerufen und erklärt, wie das Ganze funktioniere. Bisher sei die Euro-Auszahlung noch nicht angekommen. Die Unternehmerin zeigt aber Verständnis und Dankbarkeit für die Initiative.

Lebrija lebt hauptsächlich von der Landwirtschaft und hat die Krise deshalb bisher nicht so sehr zu spüren bekommen wie die spanischen Tourismusziele an den Küsten und auf den Inseln. Marschland umgibt die Stadt und Felder auf denen Gemüse angebaut wird, Tomaten für die Ketchup-Produktion und Baumwolle. Trotzdem ist die Arbeitslosigkeit, wie überall in Andalusien, hoch. In Lebrija lag sie im Dezember 2020 bei 24 Prozent.

Mit der Kryptowährung versucht man nicht nur die Wirtschaft zu retten, sondern auch einen Schritt in die Zukunft zu gehen, denn durch den Elio kann die Lücke in der Digitalisierung geschlossen werden. Da der Elio nur per Handy ausgegeben werden kann, müssen ein Smartphone und eine Internetverbindung vorhanden sein.