Der Bär ist los: Tierischer Besuch in Disney World in Florida

Das Tier sei anschließend in eine Gegend im oder am Ocala National Forest nordwestlich von Orlando gebracht worden, zitierte der Sender CBS die zuständige Tierschutzbehörde Florida Fish and Wildlife Conservation Commission.

Die Bärin sei vermutlich auf der Suche nach Nahrung gewesen, hieß es weiter. Bären legen sich laut der Behörde derzeit bereits Fettreserven für den Winter an und fressen daher etwa 20.000 Kalorien am Tag.

