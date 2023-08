Bär brach in Italien in Pfadfinderlager ein und suchte Lebensmittel

Ein Bär ist auf der Suche nach Lebensmittel in ein Pfadfinderlager im Naturschutzpark der mittelitalienischen Apenninenregion Abruzzen eingedrungen. Das Tier drang in ein Zelt ein, in dem die 15 Pfadfinder im Alter von etwa zwölf Jahren ihren Proviant verstaut hatten. Der Bär löste Panik unter den Kindern aus, die aus den Zelten flüchteten. Der Vorfall ereignete sich laut Medienangaben am Sonntag in einem Lager in Lecce nei Marsi bei L Aquila, niemand wurde verletzt.

Unvorsichtiges Verhalten

Luciano Sammarone, Direktor des Nationalparks der Abruzzen, warf den Pfadfindern unvorsichtiges Verhalten vor. "Wir hatten die Pfadfinderleiter aufgefordert, die Essensvorräte in ein stabileres Kombüsen-Zelt zu packen. Und vor allem hatten wir vorgeschlagen, dieses Zelt weiter entfernt von den Zelten aufzustellen, in denen die Kinder schlafen. Sie sind unserem Rat nicht gefolgt", klagte Sommarone. Man könne den Bären ihr Verhalten nicht vorwerfen, denn die Pfadfinder seien in ihr Revier eingedrungen.