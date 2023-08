New York: Kind (7) im Garten beim Spielen von Bär angegriffen

Die gerufene Polizei näherte sich dem Bär, der sich noch immer im Garten des Hauses aufhielt. Als er sich trotzdem nicht zurückzog, erschoss ein Beamter das Tier. Im Bundesstaat New York gibt es bis zu 8.000 Schwarzbären, die aber meistens in bergigen Regionen leben. In den dicht besiedelten Gebieten nördlich der Millionenstadt New York sind sie selten.