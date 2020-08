Das Haus für heikle Fälle: Die Charité und ihre politischen Patienten

Nawalny ist nicht der erste politische Patient, den man hier behandelt. Die Namensliste ist lang und wird selten publik. Sie reicht von Präsidenten, Regierungschefs über Minister, Diplomaten und gar Despoten bzw. deren Funktionäre. Behandelt wird hier jeder. Der Name der Charité – auf Deutsch Nächstenliebe – scheint zu verpflichten. So soll dort der irakische Ex-Präsident Dschalal Talabani bis zu seinem Tod 2017 behandelt worden sein, ebenso wie bei den Protesten auf dem Maidan verletzte ukrainische Aktivisten und Offiziere des mittlerweile verstorbenen libyschen Diktators Muammar al-Gaddafi. Oder die Witwe des früheren nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-iI. So viel geht aus Medienberichten hervor, die Mediziner selbst schweigen über ihre Patienten.

Warum ausgerechnet hier? Die Klinik ist weder für Luxus noch für VIP-Stationen bekannt, aber sie belegt bei Rankings Spitzenplätze, was zum guten Ruf beiträgt, besonders im osteuropäischen und arabischen Raum. Sie zieht neben Politikern auch Geschäftsleute oder Mitglieder arabischer Königshäuser an. 2015 beschloss man mit Saudi-Arabien eine Kooperation zur Fachärzteausbildung. Zudem gibt es eine arabischsprachige Spezialambulanz.

Zu den erfolgreichen und spektakulären Geschichten – eine 65-Jährige brachte 2015 Vierlinge zur Welt – gehören auch weniger erfreuliche: Multiresistente Keime, überfordertes und unterbezahltes Personal lieferten Anlass für Schlagzeilen.