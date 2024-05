In einem Bürogebäude des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk außerhalb Kopenhagen s ist am Mittwoch ein Großbrand ausgebrochen. Nach mehr als drei Stunden hatte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle, wie der Einsatzleiter der Feuerwehr, Martin Smith, mitteilte.

Ozempic und Wegovy kommen aus dem Hause Novo Nordisk

Erst in der vergangenen Woche hatte es an einer anderen Novo-Nordisk-Anlage in Kalundborg gebrannt, an der ebenfalls Bauarbeiten stattfanden. Auf die Arzneimittelproduktion hatte dies jedoch keine Auswirkungen.

Novo Nordisk vertreibt unter anderem die als Abnehmspritzen bekannt gewordenen Medikamente Ozempic und Wegovy, die den Wirkstoff Semaglutid enthalten. Um die Mittel ist ein regelrechter Hype entstanden, auch Prominente erklärten, auf die Medikamente zurückzugreifen, um schnell Abnehmerfolge zu erzielen.