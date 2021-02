Da verblassen die Lockdown-Frisuren: Schaf Barack nach fünf Jahren geschoren

Dass er gefunden wurde, war zugleich wohl auch "Baaracks" Rettung vor dem Hungertod. Der Widder hatte kaum noch etwas gesehen und war stark unterernährt, erklärte ein Mitarbeiter der Edgar's Mission Farm Sanctuary, einer Tierrettungs- und Auffangstation auf einer Farm nördlich von Melbourne. Mittlerweile sei der Ausreißer auf dem Weg der Besserung.

Immer wieder werden Merinoschafe mit Wollbergen am Leib entdeckt. Für ein enormes Medienecho sorgte 2004 die Entdeckung des Schafes Shrek in Neuseeland. Das Tier hatte sechs Jahre in einer Höhle verbracht und 27 Kilogramm Wolle angehäuft. Seine Schur wurde live im Fernsehen übertragen, das Schaf wurde von der damaligen Premierministerin Helen Clark besucht und nahm Zehntausende Dollar für Charity-Projekte ein. Es steht heute ausgestopft in einem Museum.