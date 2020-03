CoV: Türken hamstern Kölnisch Wasser

Bei der Vorstellung seines Programms zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise kündigte Präsident Recep Tayyip Erdogan vergangene Woche an, Atemschutzmasken und Kölnisch Wasser würden in der Krise kostenlos an Menschen über 65 Jahren ausgegeben. Laut Berichten türkischer Medien verteilen Freiwillige in der Stadt Izmit bereits kostenloses Duftwasser und Brot an Senioren.