Flüchtlinge: Zwischenfälle an der griechisch-türkischen Grenze

An der griechisch-türkischen Grenze ist es wieder zu Zwischenfällen am Übergang von Kastanies/Pazarkule gekommen. Eine Gruppe von rund 200 Flüchtlingen hat am Sonntagabend einen Baum gefällt und damit den Grenzzaun auf griechischer Seite beschädigt.

Die griechischen Sicherheitskräfte setzten Tränengas ein und sicherten die Stelle ab, berichtete das Staatsradio.