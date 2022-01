Costa-Concordia-Unglück: Kapitän Feigling und die „verdammte Nacht“

Das Manöver ging schief: Die 290 Meter lange und 120.000 Tonnen schwere Costa Concordia war mit 40 km/h bis auf wenige Meter an die Felsenküste herangefahren und auf der linken Seite auf einer Länge von 70 Metern aufgeschlitzt worden, ähnlich wie 100 Jahre zuvor die Titanic vom Eisberg. Es ist Freitag, 21.45 Uhr.

In der Folge fiel der Strom aus, das Schiff begann sich beharrlich zu neigen, bekam bald 65 Grad Schlagseite, doch der Kapitän weigerte sich, eine Evakuierung vorzubereiten.

Um 22.30 Uhr meuterten die Offiziere, um 22.58 Uhr ertönte das Notsignal. Unter den Passagieren brach Panik aus, alle wollten zu den Rettungsbooten, viele sprangen ins eiskalte Wasser. Passagiere, die versuchten, auf der Steuerbordseite in die Boote zu gelangen, wurden in den Gängen eingeschlossen, die sich in tödliche vertikale Tunnel verwandelten. Der Vizebürgermeister von Giglio stieg über Strickleitern an Bord und brachte Seile. „Die Seile warfen wir den Leuten zu. Auf diese Weise haben wir ein Dutzend Menschen gerettet“, sagte der damalige Schiffsarzt Dr. Sandro Cinquini später La Republica.

Einige dieser Seile sind jetzt in der Kirche der Heiligen Lorenzo und Mamiliano in Giglio Porto ausgestellt.