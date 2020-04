Schlechte deutsche Schüler sollen freiwillig Klasse wiederholen

Freiwilliges Wiederholen wird in Deutschland laut Meidinger in der Regel nicht wie Sitzenbleiben gewertet. Ein unfreiwilliges Sitzenbleiben in der weiteren Laufbahn könnte dagegen später ein erneutes Wiederholen unmöglich machen.

"Schüler dort abholen, wo sie stehen"

Zustimmung zu Meidingers Vorstoß kommt aus dem Bildungsministerium in Sachsen. Es solle aber Nachsicht für Schüler geben, die im normalen Schulbetrieb gute Chancen gehabt hätten, ihre Noten zu verbessern.

Die zuständigen Ministerien in Hessen und Bayern lehnen freiwilliges Sitzenbleiben dagegen ab. „Der Vorschlag von Herrn Meidinger kommt zur Unzeit und geht in die falsche Richtung“, heißt es in München. „Die Lehrer werden die Schüler dort abholen, wo sie stehen, und sie dabei unterstützen, die erforderlichen Lernziele zu erreichen.“