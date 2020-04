Coronavirus: 30 Beatmungsgeräte für 29 Millionen Menschen

Zwar hat die Regierung am 1. April den Notstand ausgerufen und das soziale Leben zurückgefahren, massive Ausgangsbeschränkungen gibt es aber noch nicht.

Wie schwierig es für viele Afrikaner im Vergleich zu Europäern oder Amerikanern ist, sich an verhängte Maßnahmen zu halten, erzählte Nosbach am Mittwoch in einem Online-Gespräch mit Journalisten. So dürften die in Mosambik gebräuchlichen Kleinbusse eigentlich nur mit 30 Prozent der früheren Passagierzahlen fahren – seien aber dennoch meist voll.