Mosambik: Flutkatastrophe schafft "neuen Ozean"

Derzeit werden bis zu 1000 Todesopfer befürchtet, die Zahl könnte allerdings deutlich steigen: Immerhin leben in den betroffenen Regionen bis zu 600.000 Menschen. Tausende davon sitzen auf den Dächern ihrer Häuser fest, die in all dem Wasser wie kleine Inseln wirken.

Da es weiter regnet, dürften die Pegel in den nächsten Tagen noch steigen. Es ist fraglich, ob es bis dahin gelingt, die Menschen zu retten.