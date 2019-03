Zyklon in Mosambik: "Menschen hocken auf Bäumen und Dächern"

„Die Situation ist echt katastrophal. Auch Tage nach dem Aufschlagen des Zyklons ,Idai’ hocken Tausende Menschen auf Dächern und Bäumen, sind dort gefangen, weil sie von Wassermassen umgeben sind.“ Der Leiter des Büros der staatlichen österreichischen Entwicklungshilfe-Organisation ADA, Hubert Neuwirth, zeichnet im KURIER-Gespräch ein düsteres Bild der Lage in den am stärksten verwüsteten Gebieten Mosambiks. Es fehle an Hubschraubern und auch Schnellbooten, um diese Menschen zu retten oder zu versorgen.

Laut UNO benötigen 600.000 Menschen Hilfe, insgesamt leben in Mosambik, Simbabwe und Malawi 1,7 Millionen Menschen in der Todesschneise, die „Idai“ gezogen hat. In Küstennähe peitschte der Zyklon eine bis zu vier Meter hohe Sturmflut hoch. In den drei Ländern wurden 350 Tote bestätigt, es dürften aber noch viel mehr werden. Experten sprechen vom verheerendsten Zyklon in der Süd-Hemisphäre.