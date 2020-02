Coronavirus: Fledermaus-Suppe kommt weiter auf den Teller

Auch neugierige Touristen schreckt die Epidemie nicht von einem Besuch dort ab. An den schmuddeligen Ständen in Tomohon ist so ziemlich alles zu finden, was im Westen niemals auf einem Teller landen würde: riesige Schlangen, aufgespießte Ratten und verkohlte Hunde, deren Fell mit Lötkolben versengt wurde. Manch einer vergleicht einen Besuch auf dem Markt deshalb mit einem "Gang durch die Hölle".

Spezialität Fledermaus

Während Wissenschafter davon ausgehen, dass das Coronavirus ursprünglich von Fledermäusen stammt und wahrscheinlich von in China begehrten Schuppentieren übertragen wurde, laufen die Geschäfte von Fledermaus-Verkäufer Stenly Timbuleng wie immer. Er verkauft ihr Fleisch für 60.000 Rupien pro Kilogramm, umgerechnet gut vier Euro. Fledermäuse gelten als Spezialität in der einheimischen Küche.

"Ich verkaufe jeden Tag zwischen 40 und 60 Kilogramm", sagt der 45-Jährige der Nachrichtenagentur AFP. "Das Virus beeinträchtigt mein Geschäft nicht. Meine Kunden kommen weiterhin."

Fledermaus-Suppe ist auch im Restaurant von Lince Rengkuan eine Spezialität. Die Tiere werden dort inklusive Kopf und Flügeln mit Gewürzen in Kokosnussmilch gekocht. Das Geheimnis sei dabei die Zubereitung, sagt sie. "Wenn man die Fledermaus nicht gut genug kocht, kann das natürlich gefährlich sein", räumt Rengkuan ein. "Aber wir kochen sie durch." Die Zahl ihrer Gäste sei bisher nicht zurückgegangen.