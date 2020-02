Coronavirus: Erste Ausländer in China gestorben

In China ist erstmals ein mit dem neuartigen Coronavirus infizierter Ausländer gestorben. Bei dem Toten handle es sich um einen US-Bürger, teilte die US-Botschaft in Peking am Samstag mit. Die offizielle Gesamtzahl der Toten in China stieg mittlerweile auf 722. Bei der SARS-Epidemie Anfang der 2000er-Jahre waren weltweit 774 Menschen gestorben - in China und Hongkong 648.

Der in einem Krankenhaus in Wuhan gestorbene US-Bürger sei 60 Jahre alt, teilte die US-Botschaft mit. Angaben zum Geschlecht machte der Sprecher nicht. Das Opfer hat laut chinesischem Außenministeriums chinesische Wurzeln. Ebenfalls in einem Krankenhaus in Wuhan starb ein Japaner, der sich vermutlich mit dem Coronavirus infiziert hatte.

Das japanische Außenministerium in Tokio teilte am Samstag mit, der etwa 60-jährige Mann sei mit einer schweren Lungenentzündung ins Krankenhaus gebracht worden. Die chinesischen Behörden sagten, es sei sehr wahrscheinlich, dass der Mann sich mit dem neuartigen Erreger angesteckt habe.