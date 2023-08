Corona: Dieses Land öffnet erstmals seine Grenzen - und fordert Quarantäne

Die meisten Länder haben Covid-Beschränkungen bereits gelockert

Die Ankündigung, über die die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Sonntag berichtete, erfolgte Monate, nachdem die meisten anderen asiatischen Länder die letzten Pandemie-Beschränkungen gelockert hatten. China, das lange Zeit eines der strengsten Covid-Regime der Welt hatte, gab im Dezember 2022 seine Null-Covid-Strategie auf.

In Nordkorea müssen aus dem Ausland rückkehrende Bürgerinnen und Bürger nun eine Woche lang in Quarantänestationen "unter angemessener medizinischer Beobachtung" bleiben, hieß es in der Ankündigung.

Die Ankündigung über die Öffnung der Grenze für nordkoreanische Bürgerinnen und Bürger kam wenige Tage, nachdem ein nordkoreanischer Flug aus Pjöngjang am Dienstag in Peking gelandet ist. Dies war der erste bekannte internationale kommerzielle Flug, der Nordkorea seit Januar 2020 verlassen hat.