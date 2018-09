Cincinnati: Mehrere Verletzte bei Schießerei in Bank

Bei einer Schießerei in einer Bank in Cincinnati im US-Bundesstaat Ohio sind mehrere Menschen verletzt worden. Die Polizei sprach am Donnerstag im Kurzbotschaftendienst Twitter von einer Schießerei zwischen einem Schützen und einem Polizisten im Eingangsbereich und in der Ladezone der Fifth Third Bank.

Örtliche Medien berichteten, mehrere Verletzte seien in Krankenhäuser gebracht worden. Die Polizei sperrte mit einem Großaufgebot einen Teil der Innenstadt von Cincinnati ab. An Ort und Stelle waren mehrere Krankenwagen.