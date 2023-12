Church of England: Erste Segnungen gleichgeschlechtlicher Paare

Erstmals in der Geschichte der Church of England können an diesem Sonntag gleichgeschlechtliche Paare im Rahmen von Gottesdiensten gesegnet werden. Das entschied das zuständige Gremium "House of Bishops" in dieser Woche, wie die Kirche auf ihrer Webseite mitteilte.

