Gleichgeschlechtliche Paare feierten Hochzeit bei der EuroPride

Am 11 Juni war der „ Wedding Day“ der EuroPride.

Der Wedding Day war eine Veranstaltung

von der EuroPride, die gerade in Wien stattfindet.

Das Wort Wedding Day ist Englisch

und heißt auf Deutsch „Hochzeits-Tag“.

Die EuroPride ist eine große Veranstaltung

der LGBTIQ-Bewegung in Europa.

LGBTIQ ist eine englische Abkürzung.

Auf Deutsch und ausgeschrieben heißt das

lesbisch, schwul, bisexuell, transgender,

transsexuell, intersexuell und queer.

Seit dem 1. Jänner ist es in Österreich erlaubt,

dass gleichgeschlechtliche Paare heiraten dürfen.

Beim Wedding Day wurde das gefeiert.



Die Veranstalterin der EuroPride

Katharina Kacerovsky findet es sehr beruhigend

zu sehen, wie glücklich diese Paare

an ihrem Hochzeitstag sind.

Das ist nämlich nicht überall auf der Welt möglich.

Die die 'Ehe für alle“ ist nur in den Ländern möglich,

in denen es vom Gesetz erlaubt ist.