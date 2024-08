Fremde Frauen sperrten schreiendes Baby in Flugzeugtoilette ein

In China wird derzeit über eine umstrittene "Erziehungsmaßnahme" diskutiert. Weil ein Kleinkind während eines mehrstündigen Fluges ununterbrochen geschrien haben soll, wurde es von zwei Passagierinnen auf der Bordtoilette eingesperrt.

Eine der beiden Frauen schloss sich mit dem Kind in der Toilette ein. Sie nahm den Vorfall, der sich am 24. August auf einem Flug der Fluggesellschaft Juneyao ereignete, auf Video auf und veröffentlichte ihn in sozialen Netzwerken, wo der Clip viral ging. Sie sagte dem Kind, dass es die Toilette nicht verlassen dürfe, bis es aufhöre zu weinen.