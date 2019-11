Checkpoint Charlie: Aus für falsche Soldaten in Berlin

Soldaten-Darsteller, die von Touristen Geld für Fotos verlangen - am berühmtem Berliner Checkpoint Charlie soll es das nicht länger geben. Wegen vieler Beschwerden von Bürgern und Touristen habe man entschieden, gegen das bisher geduldete Treiben am früheren Grenzkontrollpunkt vorzugehen, bestätigte das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg am Montag entsprechende Berichte der Bild-Zeitung.