Drei Wochen ist es her, dass die 1,3 Millionen Einwohner der kanadischen Stadt Calgary durch eine telefonische Warnung wachgerüttelt wurden, weil sich die Wasserversorgung der Stadt in einem kritischen Zustand befand.

Ein massives unterirdisches Rohr, das normalerweise für 60 Prozent der Wasserversorgung der Stadt verantwortlich ist und von einer der beiden Wasseraufbereitungsanlagen von Calgary stammt, war gebrochen. Das Rohr leitet Wasser normalerweise in weite Teile der Stadt, durch den Schaden wurden nahegelegene Straßen und Parks überflutet.

Daraufhin hat die Stadt alle Einwohner aufgefordert, das Waschen und Duschen massiv einzuschränken . Der Verbrauch muss um 25 Prozent unter dem üblichen Niveau bleiben, da sonst das Wasser in einigen Vierteln oder bei wichtigen Dienstleistungen ausgehen könnte.

All diese Tätigkeiten werden derzeit mit einer Strafe von 3.000 Dollar belegt. Außerdem gilt in der gesamten Stadt ein Feuerverbot , um Brände zu vermeiden - da für deren Bekämpfung die Feuerwehr zurzeit nicht die nötigen Kapazitäten hat.

Wasserknappheit: Kreative Lösungen finden

Um den Wasserverbrauch wirklich deutlich einzuschränken, müssen die Menschen vor Ort kreativ werden. Sie sammeln Regenwasser in Kübeln, waschen sich mit Feuchttüchern oder baden im Fluss. "Es war demütigend zu erkennen, wie viel Wasser ich verbrauche", erzählt Wynona Marleau, eine Einwohnerin Calgarys der kanadischen Tageszeitung Toronto Star.

Auch sie hat kreative Lösungen gesucht, um in ihrem Alltag weniger Wasser zu verbrauchen. Um ihre Pflanzen zu gießen, sammelt sie das Wasser, das sie beim Händewaschen, Nudelkochen oder beim Ausspülen des Hundenapfes verbraucht. Auch ihre Wäsche wäscht sie nicht mehr so regelmäßig wie früher, sondern nur noch gelegentlich mit einem wasserlosen Reinigungsmittel. Die Erfahrung fühle sich ähnlich an wie bei der Covid-Pandemie, wo jeder einzelne aufgefordert war, etwas für die Gemeinschaft zu tun.