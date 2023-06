Das "Caffe Greco" am Fuße der Spanischen Treppe in Rom, historischer Treffpunkt für Künstler und Schriftsteller, steht vor der Schließung. Der Mietvertrag mit dem Eigentümer des Lokals, dem Israelitischen Krankenhaus in Rom, ist seit sechs Jahren abgelaufen und soll von den heutigen 18.000 Euro im Monat wesentlich erhöht werden. Nach einem juristischen Kampf muss der aktuelle Betreiber des Cafés nächste Woche das Lokal räumen.