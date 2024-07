Kuriose Abspeck-Kur: Gemeinde hilft Bürgermeister beim Abnehmen

© Getty Images / Andrey Popov / Sujet Bürgermeister in Italien will abnehmen - und der ganze Ort hilft mit.

Ein Bürgermeister in Norditalien legte in zehn Jahren 50 Kilo zu. Nun will er abnehmen – und seine Gemeinde hilft ihm dabei.