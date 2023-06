Bloß keine Pizza mit Ananas: Italien will seine Küche schützen

Die Italiener sind stolz auf ihre gastronomische Tradition. Sie bestehen darauf, die beste Küche der Welt zu haben, und wollen ihre kulinarische Tradition verteidigen.

So setzt sich die Regierung in Rom dafür ein, dass die italienische Gastronomie in das Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen wird.

"Die italienische Kulinarik ist ein Schatz und muss verteidigt werden", sagte der italienische Landwirtschaftsminister Francesco Lollobrigida laut Medienangaben.

➤ Mehr lesen Sie hier: Pasta Hawaii: Kuriose Kreation der BBC sorgt im Netz für Lacher