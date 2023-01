Britische Weltraum-Mission scheitert vor Erreichen der Erdumlaufbahn

Die am spĂ€ten Montagabend an Bord eines umgebauten Boeing-747-Flugzeugs gestartete Rakete war die erste, die von britischem Boden aus ins All gebracht wurde. Sie sollte neun Satelliten in die Erdumlaufbahn bringen, die der Entdeckung von Schleusern und der Wetterbeobachtung dienen sollten. Gut 10.600 Meter ĂŒber dem Atlantik löste sich die Rakete von der Boeing 747 lösen, wenig spĂ€ter sollte sie die Satelliten auf ihre Erdumlaufbahn bringen.

Doch als die Rakete in die Umlaufbahn eintreten und die Satelliten absetzen sollte, twitterte Virgin Orbit, es scheine eine "Anomalie" zu geben, die "uns daran gehindert hat, die Umlaufbahn zu erreichen". Das Unternehmen erklÀrte, es werde "baldmöglichst" weitere Informationen teilen.