Brite gestand Missbrauch von mindestens 99 Leichen

Ein britischer Krankenhaus-Elektriker hat den sexuellen Missbrauch dutzender Leichen sowie den Mord an zwei jungen Frauen gestanden. Der 67-Jährige bekannte sich am Donnerstag vor Gericht der Morde an den 20 und 25 Jahre alten Frauen im Jahr 1987 im südenglischen Kent schuldig, wie die britische Anklagebehörde CPS mitteilte. Nach den Taten soll er sich an deren Leichen vergangen haben.

Vor dem Prozess hatte er zudem 51 weitere Straftaten eingeräumt, darunter 44 Leichenschändungen. Die Ermittler gehen jedoch davon aus, dass der Mann mindestens 99 Leichen in den Leichenhallen eines Krankenhauses in Kent sexuell missbrauchte.