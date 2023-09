Tausende Brexit-Gegner demonstrierten in London für EU-Wiedereintritt

Auf Bannern war zu lesen: "We want our star back!"

Menschen aus verschiedenen Teilen des Landes waren per Zug oder Bus zu der Veranstaltung angereist, wie Beiträge zu dem Protestmarsch in den sozialen Netzwerken zeigten. Zentrales Motto des Marsches, das auf einem Banner zu lesen war und sich auf die Sterne der EU-Flagge bezog: "We want our star back!" (Wir wollen unseren Stern zurück!). Es handelte sich um die zweite Auflage der Aktion, die erstmals im Oktober 2022 stattgefunden hatte.

Eine knappe Mehrheit im Vereinigten Königreich hatte 2016 für den Brexit gestimmt. Ende Jänner 2020 trat das Land dann aus der EU aus - dieser Schritt soll nach dem Wunsch der Protestteilnehmer wieder rückgängig gemacht werden.

