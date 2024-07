Braunbär attackierte Radfahrer in der Slowakei

Ein Braunbär hat in der Slowakei einen Radfahrer attackiert. Der 34-Jährige sei am Mittwochabend auf einem Waldweg unterwegs gewesen, sagte eine Polizeisprecherin nach Angaben der Agentur TASR. Der Bär habe den Mann unvermittelt während der Fahrt angegriffen. Das Opfer sei mit Verletzungen an den oberen und unteren Extremitäten ins Krankenhaus gekommen. Der Zwischenfall ereignete sich bei der Gemeinde Sutovo am Fuße der Kleinen Fatra, einem Gebirge im Nordwesten des Landes.

Ein Bären-Einsatzteam der staatlichen Naturschutzbehörde wurde demnach alarmiert und nahm die Suche nach dem Raubtier auf, dessen Spur sich aber verlor. Eine Begleiterin des Mannes berichtete Medien zufolge, dass es sich um eine Braunbärin mit ihren drei Jungen gehandelt habe. Möglicherweise habe sie nur ihren Nachwuchs beschützen wollen, hieß es.