Brauerei in China: Arbeiter pinkelt auf Malz-Ladung

Aktien gaben nach

Der Vorfall vom 19. Oktober habe die Schlupflöcher im Transport zum Vorschein gebracht, die das Unternehmen korrigieren wolle, schrieb Tsingtao.

In Chinas sozialen Medien wurde das Video des pinkelnden Arbeiters kontrovers diskutiert. Laut China Daily verloren die Anteile des Unternehmens nach dem Skandal an der Börse kurzzeitig an Wert.

