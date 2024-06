Indigene erhalten Internet - und werden süchtig nach Pornos

Einer der Anführer der Indigenen, Enoque Marubo, schwärmte: „Wir bringen nicht nur das Internet in unsere Gemeinden, sondern lernen auch, diese Technologie in unsere Lebensweise einzubinden, und zwar auf eine Weise, die unsere Identität und unser traditionelles Wissen stärkt.“

Die Freude, die im Oktober vergangenen Jahres geherrscht hatte, ist einer gewissen Ernüchterung gewichen, wie eine Reportage der New York Times nahelegt: „Als das Internet ankam, waren alle glücklich. Aber jetzt ist alles noch schlimmer geworden. Die jungen Leute sind durch das Internet faul geworden, sie lernen die Wege des weißen Mannes“, sagt ein führendes Stammesmitglied den Reportern. Vor allem Jugendliche seien pornosüchtig geworden, würden aggressives Verhalten an den Tag legen und nur noch an den Smartphones kleben.

Eine düstere Prophezeiung

Er sagte, dass junge Männer explizite Videos in Gruppenchats austauschen, eine verblüffende Entwicklung für eine Kultur, in der Küssen in der Öffentlichkeit verpönt ist. „Wir sind besorgt, dass junge Leute das ausprobieren wollen“, sagte er über die Pornovideos auf den Handys der jungen Generation.

Ein Stammesmitglied erzählte den New York Times Reportern, dass die Zukunft des Stammes verbunden mit dem Internet vorhergesagt worden sei.