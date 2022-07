Brände in Friaul: Feuerwehr weiterhin im Einsatz

Die Autobahn A4 zwischen Villesse und Lisert in Richtung Triest, sowie zwischen Sistiana und Redipuglia in Richtung Venedig blieb am Donnerstagvormittag gesperrt. Teile der A4 sind seit Dienstag geschlossen, was zu erheblichen Problemen auch für österreichische Urlauber führte.

Wegen eines Brandes in der Gemeinde Doberdo del lago in der Provinz Triest mussten 300 Personen evakuiert werden, da sich die Flammen, die bereits Hunderte Hektar Wald zerstört hatten, den Häusern näherten. Die Menschen verbrachten die Nacht bei Verwandten und Freunden. Einige Gebäude und der örtliche Friedhof wurden von den Flammen beschädigt. Auch ein Flüchtlingslager in der Nähe musste geräumt werden.

Die Ursache der schweren Brände, die bereits am Montag im friaulischen Karstgebiet in den Provinzen von Görz und Triest tobten, war noch unbekannt, Ermittlungen sind im Gange. 350 Hektar Wald wurden in Italien und Slowenien zerstört.