Bombenanschlag während Messe erschüttert Philippinen

Die erste Bombe detonierte während des Gottesdienstes vor dem Altar, die zweite wenig später am Parkplatz vor der Kathedrale, als sich die geschockten Kirchgänger draußen sammelten.

Wieder erschüttert ein Bombenattentat auf ein katholisches Gotteshaus die Philippinen, wieder stehen islamistische Terrormilizen im Verdacht. Der Anschlag ereignete sich in der Stadt Jolo, im Süden der Insel Mindanao, in der es seit Jahrzehnten Spannungen zwischen der muslimischen und katholischen Bevölkerung gibt.

Mindestens 27 Menschen fanden den Tod, 71 weitere wurden laut den philippinischen Behörden verletzt. Am Silvesterabend hatte ein Bombenanschlag in der Stadt Cotabato zwei Tote gefordert, die gesamte Region gilt als extrem instabil. Mehrere islamistische Gruppen – darunter die mit dem IS verbündete Abu Sayyaf – verüben regelmäßig Anschläge auf christliche Einrichtungen, 2017 konnten sie sogar die Stadt Marawi für beinahe sechs Monate einnehmen. Zu Weihnachten 2017 verübten sie einen Anschlag auf eine Kirche während der Christmette.