Boeing 737 MAX: Der Pannenflieger erhält einen neuen Namen

US-Präsident Donald Trump wollte es, Boeing-Chef Dennis Muilenburg hingegen war skeptisch. Doch nun dürften die Fluglinien das Handeln selbst in die Hand nehmen und Boeing um eine Umbenennung der Boeing 737-MAX8 ersuchen. Nach zwei fatalen Abstürzen (von Lion Air in Indonesien und Ethopian Airlines in Äthiopien mit 346 Toten) ist der Jet in Verruf geraten. Seit März gibt es ein weltweites Flugverbot.

Vorerst ist auch keine Besserung in Sicht. Es bleibt unklar, wann der "Pannen-Flieger" jemals wieder in die Lüfte kommt. Die US-Airline American Airways strich bereits bis November alle Flüge mit den MAX-Jets (mehr dazu hier). Der Ausfall führt zu rund 115 Flugstreichungen am Tag.