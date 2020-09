Bob hat Schmerzen: Dicker Alligator muss zum Röngten

Es ging nicht mehr anders: Alligator Bob musste zum Arzt. Sein rechtes Hinterbein war verletzt, er hinkte. Der beliebte Bewohner des Zoos in St. Augustine wurde kurzerhand verpackt und in die Universität von Florida gebracht, zu kundigen Veterinärmedizinern.

Die steckten das 300-Kilo-stramme Reptil in die Röhre. Diagnose: Bob hat einen endzündeten Knochen. Die Zoo-Mitarbeiter wollen die Genesung von Bob nun genau überwachen. Die Ratten, mit welchen der dralle Alligator gefüttert wird, enthalten in den kommenden Wochen Antibiotika. So soll die Entzündung geheilt werden.